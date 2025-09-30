رئیس عقیدتی سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: دشمنان انقلاب طی ۴۶ سال با جنگ، تحریم و توطئه تلاش کردند باورهای ملت ایران را تضعیف کنند اما با ایستادگی مردم، ناکام ماندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجت‌الاسلام گواهی رئیس عقیدتی سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح در آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت در ساری، با اشاره به مفهوم ایثار گفت: ایثار، نیکوترین احسان است؛ زیرا فرد در حالی که خود نیازمند است، از خواسته‌اش می‌گذرد و آن را در راه خدا و مردم فدا می‌کند.

وی افزود: مردم ایران در همه این سال‌ها از جان، مال و فرزندان رشید خود گذشتند؛ این ویژگی، در همه جوامع یافت نمی‌شود و نشان‌دهنده عمق باور و ایمان این ملت است.

حجت‌الاسلام گواهی با اشاره به صبوری خانواده‌های شهدا و جانبازان گفت: این عزیزان گاه با طعنه و آزار کلامی مواجه می‌شوند؛ از حجاب گرفته تا حضور در راهپیمایی‌ها، اما هیچ‌گاه از اعتقاد و باور خود عقب‌نشینی نکردند.

وی ادامه داد: دشمن تلاش کرد اعتقادات مردم را ترور کند، آن‌ها را تمسخر کند و ذهن جامعه را با باورهای پوچ پر کند، اما موفق نشد. نه در جنگ‌های کوتاه‌مدت و نه در ۴۶ سال دشمنی، تحریم و توطئه، نتوانست انقلاب را از مسیر خود خارج کند.

رئیس عقیدتی سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به تحرکات رسانه‌ای و روانی دشمن گفت: مردم باید مراقب تبلیغات منفی باشند. اسنپ‌بک و تحریم‌های جدید، چیز تازه‌ای نیست؛ مگر در این ۴۶ سال تحریم نکردند؟ اما این مردم بودند که ایستادند و مقاومت‌شان را به رخ دشمن کشیدند.

وی در پایان با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب گفت: دشمن می‌خواهد ما را تسلیم کند و به زانو درآورد، اما این نیز بگذرد و باز هم ایرانیان از این میدان پر از توطئه و دشمنی، پیروز خارج خواهند شد.