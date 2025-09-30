پخش زنده
ملیپوش خوزستانی پارادوومیدانی ایران، نشان برنز رقابتهای جهانی را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، الهام صالحی، ملیپوش پارادوومیدانی ایران، امروز در چهارمین روز رقابتهای قهرمانی جهان در ماده پرتاب وزنه کلاس F ۵۴ موفق به کسب مدال برنز شد.
وی با ثبت بهترین رکورد ۷.۱۷ متر، در رده سوم جهان قرار گرفت.
صالحی در پرتابهای خود به ترتیب رکوردهای ۷.۱۷ متر، ۷.۹ متر، ۷.۱۳ متر، ۶.۶۸ متر، ۶.۹۶ متر و ۷.۱۳ متر را ثبت کرد و در نهایت با بهترین رکوردش یعنی ۷.۱۷ متر صاحب مدال برنز این رقابتها شد.
در این ماده، نمایندگان مکزیک و برزیل به ترتیب به مقامهای اول و دوم دست یافتند.
همچنین پیش از این نیز امانالله پاپی دیگر ملیپوش خوزستانی پارادوومیدانی ایران، در ماده پرتاب نیزه به مدال برنز رسید.
صادق بیتسیاح و عرفان بُندری دیگر ورزشکاران خوزستانی تیم ملی هستند که در ادامه این مسابقات برای کسب سکوهای برتر تلاش میکنند.