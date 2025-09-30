به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ هدف از این سفر سه‌روزه این مقام پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران به پاکستان توسعه همکاری‌های دوجانبه در زمینه مقابله با قاچاق و جرایم مرتبط با مواد مخدر عنوان شده است.

در بدو ورود مسئولان ستاد فرماندهی مبارزه با مواد مخدر پاکستان (ANF) از هیأت ایرانی در فرودگاه اسلام آباد استقبال کردند.

سردار کاکاوند قرار است امروز با سرلشکر عبدالمعید فرمانده نیروهای مبارزه با مواد مخدر پاکستان دیدار و همچنین از مراکز این نیرو در اسلام‌آباد و کراچی بازدید کند.

وی همچنین فردا با سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که ریاست وزارت مبارزه با مواد مخدر را نیز بر عهده دارد نیز دیدار گفت‌وگو خواهد کرد.

گفتنی است فرمانده پیشین نیروی مبارزه با مواد مخدر پاکستان نیز دی‌ماه سال گذشته (دسامبر ۲۰۲۳) به دعوت طرف ایرانی به تهران سفر کرده بود؛ اقدامی که در ادامه روند تبادل هیأت‌ها و تقویت مناسبات دو کشور در این حوزه ارزیابی می‌شود.

با توجه به مرزهای طولانی ایران و پاکستان و همجواری هر دو کشور با افغانستان که یکی از اصلی‌ترین مراکز اصلی تولید مواد مخدر در جهان به شمار می‌رود، تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه مقابله با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ ثبات و امنیت منطقه‌ای محسوب می‌شود.