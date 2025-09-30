پخش زنده
نماینده ولی فقیه در خوزستان، درگذشت همسر حضرت آیت الله العظمی سیستانی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد در این پیام گفت: رحلت همسر مکرم زعیم عالیقدر شیعه، حضرت آیتالله العظمی سیستانی (دام ظله) را به محضر شریف ایشان و خاندان معزّز تسلیت عرض میکنم. به فضل الهی آن بانوی صالحه و مؤمنه سهیم در اجر مجاهدتهای علمی و اجتماعی حضرت آیة الله خواهد بود.
نماینده ولی فقیه در خوزستان در پایان این پیام آورده است: از خدای سبحان برای آن بانوی مؤمنه غفران واسع، و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت مینمایم.