به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد در این پیام گفت: رحلت همسر مکرم زعیم عالی‌قدر شیعه، حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی (دام ظله) را به محضر شریف ایشان و خاندان معزّز تسلیت عرض می‌کنم. به فضل الهی آن بانوی صالحه و مؤمنه سهیم در اجر مجاهدت‌های علمی و اجتماعی حضرت آیة الله خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در خوزستان در پایان این پیام آورده است: از خدای سبحان برای آن بانوی مؤمنه غفران واسع، و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت می‌نمایم.