رئیس سازمان محیط زیست کشور در مراسم افتتاحیه همایش ملی رؤسای ادارات شهرستان و فرماندهان یگان حفاظت محیط زیست سراسر کشور از افزوده شدن تجهیزات و امکانات جدید خودرویی و لجستیکی به یگانهای حفاظت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور در نخستین همایش ملی روسای ادارات شهرستانها و فرماندهان یگان حفاظت محیط زیست کشور که به میزبانی قم برگزار شد گفت: مشکلات و موانع موجود در سازمان محیط زیست انباشت شده در سالهای گذشته است و با مشکلات زیادی در حوزه محیط زیست مواجه هستیم.
خانم شینا انصاری با اشاره به اینکه این همایش با هدف همدلی نیروها و با حضور ۲۶۰ نفر از رؤسا و محیط بانان برگزار میشود گفت: در زمینه افزایش نیروی انسانی، افزایش بودجه ها، استفاده از فناوریها اقداماتی صورت گرفته است و ثمرات آن را در زمینه خودرویی و لجستیکی به عنوان اولین حوزه خواهید دید.
وی افزود: در موضوع افزایش نیروی انسانی و معیشتی همه تلاش خود را انجام میدهیم و در مسیر بهبود و ارتقاء پیش میرویم و با توجه به شرایط خاص کشور، مطالبات و خواستههای معیشتی کارکنان محیط زیست و به خصوص محیط بانان پیگیری خواهد شد.
آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور هم در پیام تصویری به این همایش گفت: در موضوع محیط زیست باید رویکردی جهانی و ملی داشته باشیم و از نگاههای محلی و گسسته پرهیز کنیم. آیندهنگری و رویکرد راهبردی امری ضروری است چراکه مخاطرات زیستمحیطی در آینده جدیتر خواهد بود.
در این مراسم همچنین از طرح مطالعاتی اطلس آلودگی خاک استان قم رونمایی شد. این اطلس در مدت زمان دو سال انجام شده و در آن پهنههای آلوده در سطح استان از نظر کشاورزی و معدنی مشخص شده است.