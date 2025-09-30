به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خنج گفت: از ۲۰۰ هکتار مزارع این شهرستان تاکنون پنج هزار تن محصول گوجه فرنگی تولید شده و علاوه بر مصرف داخل به کشور‌های حوزه خلیج فارس نیز صادر می‌شود.

علی علی پور افزود: همچنین کشت پاییزه گوجه فرنگی در ۲۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان آغاز و پیش بینی می‌شود که تا ۲ ماه آینده در هر هکتار ۸۰ تن محصول برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خنج بیان کرد: روستا‌های کورکی، فدویه، کرمشت، سیف آباد، بیغرد، کهنویه و لاغر از مراکز تولید محصول گوجه فرنگی در این شهرستان هستند.

شهرستان خنج در جنوب فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.