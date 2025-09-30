به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این مرحله که به مسافت ۱۹۷ کیلومتر از گریک تا پاسیر پوته برگزار شد به این شرح است:

۱- ماتئو مالوچلی از ایتالیا - تیم آستانه ۴:۲۸:۰۴ ساعت

۲- آلکساندر کریستف از نروژ - اونو اکس زمان مشابه

۳- ارلند بلکیرا از نروژ - اونو اکس زمان مشابه

- در رده بندی کلی تور لانگکاوی، ماتئو مالوچلی از ایتالیا و تیم آستانه با مجموع زمانی ۹:۵۷:۵۹ ساعت پیشتاز است و ارلند بلکیرا از نروژ و تیم اونو اکس با ۱۶ ثانیه اختلاف دوم و آرون گیت از نیوزیلند و تیم آستانه با زمان مشابه سوم هستند.

---

- در تاریخ تور لانگکاوی، میرصمد پورسیدی از ایران در سال ۲۰۱۴ قهرمان شد و حسین عسکری در سال ۲۰۱۰ به مقام سوم رسید.

- در این تور، خوسه رودولفو سرپا رکابزن کلمبیایی با ۲ قهرمانی و یک سومی رکورد دار است و پائولو لانفرانکی از ایتالیا نیز ۲ بار قهرمان شده است.