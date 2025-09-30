به گزارش خبرنگار به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آیدین مهدیزاده مدیر کل هنر‌های تجسمی در نشست رسانه‌ای هشتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران گفت: این رویداد یکی از مهمترین و منظم‌ترین‌ها رویداد‌های ایران است.

وی افزود: جشنواره‌های متنوعی در کشور‌های همسایه و منطقه برگزار می‌شود که اگرچه بعضاً به دلیل جوایز مناسبی که اهدا می‌کنند در جذب برخی از هنرمندان ما موفق بوده‌اند، اما همه واقفند که هنر خوشنویسی ایران با نزدیک به ۲۰ گونه خط، ظریف‌ترین خوشنویسی منطقه است.

در ادامه علی هوشمند دبیر شورای سیاست گذاری دوسالانه خوشنویسی گفت: در اهمیت هنر خوشنویسی باید گفت انقلاب صنعتی که به واسطه اختراع چاپ شکل گرفت، محقق نمی‌شد اگر مستند سازی علم انجام نمی‌شد و این مهم ممکن نبود اگر خط در هفت‌هزار و پانصد سال پیش اختراع نمی‌شد.

وی خوشنویسی ایرانی را حاصل روح کمال گرایانه هنر ایرانی دانست و افزود: در این دو سالانه هم خط تعلیق در حوزه رقابتی و هم گرایش‌های جدید در بخش خوشنویسی نوین داریم. بخشی هم به پژوهش‌های خوشنویسی اختصاص دارد که در دو بخش رقابتی و بنیادین برگزار می‌شود.

هوشمند ادامه داد: با کارشناسی اولیه خود هنرمندان بر روی آثارشان، به سمت نمایشگاه و فروشگاه حرکت خواهیم کرد که نیم نگاهی به اقتصاد هنر است.

آیدین مهدی‌زاده در ادامه هنر خوشنویسی ایران را متعلق به جهان دانست و گفت: در شورای سیاستگذاری بار‌ها در مورد بین‌المللی شدن بحث شد که دوستان با دلایل ظریف و دقیق مطرح کردند که در حال حاضر امکان بین‌المللی شدن وجود ندارد و باید گام به گام به این سمت حرکت کنیم.

وی ادامه داد: البته در نشست‌های علمی از سخنرانان خارجی استفاده خواهیم کرد. برای حضور هنرمندان خوشنویس در جشنواره‌های منطقه‌ای حمایت خواهیم کرد و قطعا اعزام‌هایی بعد از جشنواره خواهیم داشت.

برای برپایی نمایشگاه خروجی دوسالانه در کشور‌های دیگر هم برنامه ریزی خواهیم کرد. مشخصا در حال حاضر برای برگزاری نمایشگاه در عراق

مالزی، اندونزی، یونان و قرقیزستان طرح ارائه کرده‌ایم.

مدیرکل هنر‌های تجسمی اظهار داشت: برگزیدگان دوسالانه به بنیاد ملی نخبگان معرفی می‌شوند. در این دوره دوسالانه حدود سی داور در بخش‌های مختلف فعال هستند و کار ما با اختتامیه که به نظرم بهتر است به آن آیین تقدیر بنامیم نه تنها تمام نمی‌شود بلکه ادامه خواهد داشت.

در ادامه بعد از طرح سوال خبرنگار صدا و سیما در خصوص چرایی حذف نقاشیخط، مدیرعامل انجمن خوشنویسان ایران بیان کرد: به دلیل اعتراض‌هایی که در ششمین دوسالانه ملی خوشنویسی برای حضور نقاشیخط مطرح شد، تصمیم گرفتیم که یک جشنواره به صورت مجزا برای نقاشیخط برگزار کنیم.

گفتنی است هشتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران آذر ماه برگزار خواهد شد.