به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسعود نوری اظهار کرد: دو نفر از شهروندان و دوستدار محیط زیست حین پاکسازی رودخانه، دو فرد شاهین را در حالی که در تله زنده گیری یا شناطه صیادان گرفتار شده و به آب افتاده بودند از مرگ نجات می‌دهند و به دلیل بدحالی و صدماتی که به این پرندگان وارد شده بود، آنها را جهت تیمار و درمان به اداره محیط زیست تحویل دادند.

وی ضمن قدردانی از وظیفه شناسی و همیاری دلسوزانه این شهروندان، افزود: این گونه شاهین که از پرندگان شکاری با ارزش و کمیاب محسوب می‌شود با هماهنگی تیم دامپزشکی و معاونت محیط زیست طبیعی استان جهت درمان و مراقبت‌های اولیه تا زمان بهبودی و بازپروری کامل به اداره کل حفاظت محیط زیست انتقال یافتند.

نوری بیان داشت: این دو بهله شاهین در صورت بهبودی و بازیابی توان جسمی به طبیعت بازگردانده خواهند شد.