پخش زنده
امروز: -
استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت حمایت همزمان از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، اصلاح زنجیره تأمین گوشت قرمز و مدیریت دقیق عرضه و تقاضا را از اولویتهای اصلی این کارگروه برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ محسن صادقی در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان با تأکید بر ضرورت حمایت همزمان از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، اصلاح زنجیره تأمین گوشت قرمز و مدیریت دقیق عرضه و تقاضا را از اولویتهای اصلی کارگروه برشمرد.
استاندار زنجان با بیان اینکه قیمت گوشت قرمز نباید افزایش یابد، افزود: وظیفه ما حمایت همهجانبه از تولیدکننده تا مصرفکننده است و این موضوع باید با برنامهریزی دقیق دنبال شود.
وی تنظیم عرضه و تقاضا، مدیریت نهادههای دامی و هماهنگی قیمت دام سبک و سنگین زنده با استانهای همجوار را از وظایف مهم کارگروه دانست و گفت: کنترل قاچاق دام، نظارت بر چرخه مالی و جلوگیری از سوءاستفاده واسطهها در دستور کار قرار دارد.
استاندار زنجان بر لزوم استعلام قیمت گوشت قرمز از استانهای همسایه برای تعیین نرخ عرضه تأکید کرد و اظهار داشت: در فرآیند کشتارهای روزانه نباید هیچگونه افزایش قیمتی رخ دهد.
صادقی همچنین راهاندازی بازارچههای مستقیم عرضه گوشت با قیمت مناسب را اقدامی مهم در جهت کاهش هزینهها برای مردم دانست و خاطرنشان کرد:رقابت سالم در بخش دام میتواند زمینه جذب سرمایهگذاریهای جدید در استان را فراهم کند.
وی در پایان قدرت خرید مردم را عامل مهمی در تنظیم بازار عنوان کرد و گفت: برآورد قیمتها باید بر اساس دادههای واقعی و به صورت کارشناسی انجام شود. استاندار زنجان همچنین بر برگزاری نشست مشترک با استانهای شمالغرب کشور به منظور بررسی دقیق دادهها و تصمیمگیری کارشناسی در این حوزه تأکید کرد.