به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: با برنامه‌ریزی دقیق، دانش‌محوری و ریل‌گذاری علمی و اجرایی، تأسیس دانشکده داروسازی را گامی استوار، محکم و سرنوشت‌ساز در مسیر پیشرفت علمی، بهداشتی و ارتقای شاخص‌های سلامت عمومی استان قلمداد کرد.

صالحی فرد افزود: با تحلیل جامع ظرفیت‌های علمی و زیرساخت‌های موجود استان، ایجاد این دانشکده برای تأمین نیاز‌های فزاینده حوزه داروسازی ضروری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: ارتقای سطح آموزش عالی، پژوهش‌های تخصصی و ارائه خدمات نوین دارویی در استان، علاوه بر ارتقای توان علمی منطقه، زمینه‌ساز افزایش کیفیت خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی و تقویت شاخص‌های سلامت عمومی خواهد بود.

استاندار چهارمحال و بختیاری هم با ابراز حمایت همه‌جانبه از این طرح نوآورانه، اعلام کرد که استانداری تمام توان خود را برای رفع موانع قانونی، تسریع در فرآیند‌های صدور مجوز و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز به‌کار خواهد گرفت تا این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به ثمر برسد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار نیز در این جلسه بر ضرورت اجرای قدرتمند و پیگیر این طرح تأکید کرد و گفت: این حرکت نوآورانه، که برای نخستین بار در استان کلید خورده، بیانگر همت و مدیریت شایسته مسئولان دانشگاهی و اجرایی است که با رویکردی علمی و برنامه‌ریزی دقیق، آینده‌ای روشن را برای توسعه علمی و ارتقای سلامت مردم چهارمحال و بختیاری رقم می‌زنند.

به گفته وی؛ بدون تردید، تأسیس دانشکده داروسازی در این استان، فصل نوینی در تاریخ آموزش علوم پزشکی و بهداشت و درمان منطقه خواهد بود و بستری مناسب برای تربیت نیروی انسانی متخصص، تقویت پژوهش‌های کاربردی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی فراهم خواهد ساخت.