داستان بانویی که تنها به خاطر فعالیت مجازی در حمایت از فلسطین بازداشت شد، الهام بخش موضوع انشای دانش آموزان دبیرستان دخترانه برکت در گنبدکاووس شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی ۳۹ ساله‌ای است که در شهر لیون فرانسه زندگی می‌کرد. او از حدود ۸ ماه پیش در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ به‌صورت مرموزی ناپدید شد و خانواد اش این موضوع را به مقامات ایرانی گزارش دادند.

پس از پیگیری‌ها، مشخص شد که پلیس فرانسه او را بازداشت کرده است! اما مهدیه اسفندیاری کیست؟ نامه‌ای به این بانوی محجبه‌ی ایرانی که تنها گناهش دفاع از مظلومیت کودکان فلسطینی در یک کانال تلگرامی بوده موضوع انشا دانش آموزان یک مدرسه در گنبدکاووس قرار گرفته است.