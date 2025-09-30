به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزه گفت: از ابتدای امسال و با مشارکت دوستداران محیط زیست و همیاران طبیعت تعداد ۲۷ گونه مختلف جانوری آسیب دیده و زنده گیری شده است.

حمید رضا جوان بخت افزود: پرنده شکاری پیغو با ۳۵ سانتیمتر طول بدن از راسته شاهین سانان و خانواده قرقی‌ها بوده و با شکار انواع پرندگان و پستانداران کوچک، مار، مارمولک‌ها و حشرات بزرگ نقش عمده‌ای در حفظ و تعادل زنجیره غذایی در طبیعت بر عهده دارد.

او افزود: با وجود پیگیری‌های صورت گرفته طی چندساله اخیر، شهرستان فیروزه تا کنون فاقد مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست بوده، در عین حال شکار تمامی گونه‌های وحشی بدون اخذ پروانه شکار از اداره محیط زیست در همه نقاط و حتی باغات و عرصه‌های شخصی ممنوع است و درصورت مشاهده پیگرد قانونی دارد.