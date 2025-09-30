پخش زنده
فرو ریختن ساختمان مدرسه اسلامی در اندونزی سبب کشته شدن یک نفر و مفقود شدن دستکم ۶۵ نفر دیگر شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری رویترز، پس از فرو ریختن یک ساختمان در حال ساخت در مجتمع مدرسه شبانهروزی اسلامی الخوزینی در استان جاوه شرقی اندونزی در روز سه شنبه، یک نفر کشته و ۳۸ نفر زیر آوار مفقود شدند.
آژانس کاهش بلایای طبیعی اندونزی اعلام کرد دهها نفر در طبقه همکف ساختمان در حال نماز خواندن بودند که بعدازظهر دوشنبه (۲۹ سپتامبر) در حالی که کار ساخت طبقه چهارم این سازه در شهر سیدوارجو در حال انجام بود، فرو ریخت.
این آژانس اضافه کرد با تلاشهای آتش نشانان و امدادگران حاضر در محل حادثه، حدود ۱۰۰ نفر نجات یافته و نزدیک به ۸۰ نفر زخمی شدهاند که به بیمارستان منتقل شدهاند.
این آژانس اعلام کرد که ظاهراً پایههای ساختمان نتوانستهاند وزن سازه طبقه چهارم را تحمل کنند. تصاویر منتشرشده نشان میدهد خانواده دانشآموزان در بیمارستان نزدیک محل حادثه تجمع کرده و بیصبرانه در انتظار اخبار فاجعه هستند.