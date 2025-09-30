به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان گفت:این باور وفرهنگ و اعتقاد هرچقدر قوی‌تر باشد اثر فکری و فرهنگی در جامعه بخصوص برای نسل آینده خواهد داشت.

حجت الاسلام منصور امامی درمراسم شمیم عطر و شهادت ویژه بانوان ارومیه افزود:گرامیداشت یادشهدا به مثابه زنده نگه داشتن جامعه است، زیرا که شهید زنده بوده واگر بخواهیم جامعه را زنده نگه داریم باید نام وراه وآرمان شهید را زنده نگه داریم.

اوگفت: شهدا انسان‌های بزرگی بودند که با گذاشتن ازتمام هستی خود وجان شیرین عزت و اقتدار را برای نظام اسلامی به ارمغان آوردند.