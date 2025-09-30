به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرماندار شهرستان همدان در ستاد جوانی جمعیت این شهرستان گفت: به منظور تشویق جوانان به ازدواج و کاهش سن آن و تشویق دانشجویان به امر ازدواج امسال دومین جشن عاشقانه‌های الوند در دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار می‌شود.

مجید درویشی تامین خوابگاه و وام و تسهیلات و افزایش حقوق به دانشجویان دوره آموزشی متاهل را عوامل موثر در تمایل دانشجویان به ازدواج دانست و افزود: هم اکنون در دانشگاه علوم پزشکی ۷ هزار دانشجو داریم که ۷۰۰ دانشجوی آن متاهل هستند.

وی از حمایت خانواده‌ها برای تامین مسکن خبر داد و اظهار داشت: ۲ هزار و ۵۰۰ خانوار در شهرستان متقاضی مسکن با قانون جوانی جمعیت هستند که به دنبال تامین زمین و مسکن در روستا‌ها و شهر قهاوند برای آنها هستیم.

درویشی نرخ ازدواج به طلاق در شهرستان همدان ۲.۶۴ طی ۶ ماهه امسال عنوان کرد و گفت: در طی ۶ ماهه اول امسال ۲ هزار و ۶۱ مورد ازدواج در شهرستان همدان داشته‌ایم و ۳۷۱ مورد طلاق را ثبت کرده‌ایم.

وی بیان کرد: امسال طی این مدت ۴ هزار و ۴۷ ولادت نوزادان را در شهرستان داشته‌ایم.

به گفته فرماندار همدان طرح غربالگری سلامت محور در مدرسه کنار پارک شهرک مدنی فاز ۲ با هدف سلامت محله را روز دهم مهر برگزار می‌کنیم که در آن غربالگری بینائی و شنوایی سنجی، اضطراب کودکان، استعدادیابی نوجوانان و پایش سلامت سالمندان انجام می‌شود.

درویشی با تاکید بر اینکه جامعه نیاز به نشاط و امیدآفرینی دارد، افزود: بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های خانوادگی و مناسبت‌های اجتماعی نیز می‌تواند در تقویت باور‌های جمعیتی مؤثر باشد.

وی با اشاره به روند سیر جمعیتی کشور به سمت سالمندی گفت: جوانی جمعیت باعث بالا رفتن تولید علم و فناوری و بهره وری می‌شود و تشویق به ازدواج آسان و حمایت خانواده‌ها و دولت از جوانان می‌تواند راهگشای در تسهیل ازدواج شود.