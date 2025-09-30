به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، عضو شورای مرکزی حزب الله سخنران این مراسم، با مرور تاریخچه حزب‌الله، نصرالله را شاگرد برجسته شهید سید عباس موسوی معرفی کرد و تأکید کرد که تشکیلات مقاومت متکی به شخص نبوده و پس از شهادت رهبران نیز مسیر خود را ادامه داده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ایمانی، در بخشی از سخنان خود عملکرد حزب‌الله در جنگ ۶۶ روزه را موجب وحشت دشمن و الگویی فرامنطقه‌ای دانست و افزود: افزایش توان موشکی حزب‌الله از دستاورد‌های مهم راهبردی این جریان محسوب می‌شود.

سخنران مراسم با اشاره به نفوذ حزب‌الله در افکار عمومی منطقه، به نمونه‌هایی از نامه‌های مردمی اشاره کرد؛ از جمله نامه یک استاد دانشگاه اردنی که پس از شنیدن سخنرانی‌های مقاومت به مذهب شیعه گروید.

وی دیدار تاریخی دبیرکل حزب‌الله با رهبر معظم انقلاب و اقدام وی در بوسیدن دست رهبری را نشانه عمق اندیشه ولایتمداری در جوامع عربی و پیام عزت و تبعیت از ولایت عنوان کرد.