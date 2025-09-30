رییس گروه موزه‌های استان یزد: به مناسبت هفته گردشگری در روز‌های پنجشنبه ۱۰ و جمعه ۱۱ مهر، بازدید از موزه‌ها و اماکن فرهنگی تاریخی یزد رایگان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، الهه خاکباز الوندیان با اشاره به آغاز هفته گردشگری از ۵ مهرماه، گفت: به مناسبت هفته گردشگری، در روز‌های پنجشنبه ۱۰ و جمعه ۱۱ مهر، اماکن فرهنگی-تاریخی و موزه‌های تابعه اداره کل میراث فرهنگی فهرست زیر، رایگان پذیرای بازدید‌کنندگان هستند.

شهرستان یزد:

🟡 خانه لاری‌ها و بنای تاریخی زندان اسکندر

شهرستان میبد:

🟡 نارین قلعه

شهرستان مهریز:

🟡 باغ جهانی پهلوانپور