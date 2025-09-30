پخش زنده
رییس گروه موزههای استان یزد: به مناسبت هفته گردشگری در روزهای پنجشنبه ۱۰ و جمعه ۱۱ مهر، بازدید از موزهها و اماکن فرهنگی تاریخی یزد رایگان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، الهه خاکباز الوندیان با اشاره به آغاز هفته گردشگری از ۵ مهرماه، گفت: به مناسبت هفته گردشگری، در روزهای پنجشنبه ۱۰ و جمعه ۱۱ مهر، اماکن فرهنگی-تاریخی و موزههای تابعه اداره کل میراث فرهنگی فهرست زیر، رایگان پذیرای بازدیدکنندگان هستند.
شهرستان یزد:
🟡 خانه لاریها و بنای تاریخی زندان اسکندر
شهرستان میبد:
🟡 نارین قلعه
شهرستان مهریز:
🟡 باغ جهانی پهلوانپور