به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت: طرح احیا و مرمت قنات تاریخی گود محکی با اعتبار بیش از ۳۵۰ میلیون تومان با مشارکت مردمی در روستای دنیان بخش کردیان این شهرستان آغاز شد.

سجاد قناعتیان با توجه به تشدید خشکسالی در سال زراعی امسال و حفظ منابع آبی افزود: امیدواریم احیا و مرمت این قنات در روستای دنیان، به مدت ۷۰ روز به پایان برسد.

سجاد قناعتیان افزود: با پایان این طرح، انتظار افزایش آبدهی و انتقال آب، ترمیم گالری، خاک برداری و میله‌های قنات را داریم.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.