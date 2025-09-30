پخش زنده
ابراهیم هزارجریبی رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان میهمان برنامه سه شنبه شب (8 مهر) گفتگوی ویژه خبری سیمای استان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ محور گفتگوی ویژه خبری امشب، برنامه های جهاد کشاورزی استان درباره آمادگی فصل جدید کشت، بررسی بازار مرغ و وضعیت نهاده های دامی است.
هم استانیهای عزیز میتوانند سوالات خود را از میهمان برنامه، از طریق پیام رسان بله به شماره ۰۹۱۱۱۷۵۶۱۲۵ ارسال کنند.
برنامه گفتگوی ویژه خبری روزهای فرد هفته (یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه) بعد از بخش خبری ساعت ۲۰ (حوالی ساعت ۲۰:۲۰ دقیقه) به صورت زنده پخش میشود.