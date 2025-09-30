به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ پیکر بانو گیتی زنده نام، همسر شهید سرلشکر حسن آبشناسان در قطعه ۵۵ بهشت زهرا (س) تهران آرام گرفت. بانو گیتی زنده نام، دیروز همزمان با سالگرد همسر شهیدش، حسن آبشناسان، به دلیل بیماری در ۸۱ سالگی آسمانی شد.

مراسم یادبود همسر شهید آبشناسان، پنچشنبه ۱۰ مهر از ساعت ۱۴ در مسجد النبی (ص) محله ولنجک تهران, واقع در بلوار دانشجو میدان یاسمن برگزار می‌شود.

حسن آبشناسان، نوزده اردیبهشت ۱۳۱۵ در محله نازی آباد تهران چشم به جهان گشود.

تا پایان دوره کارشناسی در رشته علوم و فنون نظامی درس خواند. امیر سرلشکر حسن آبشناسان، فرمانده لشکر ۲۳ نوهد (نیروی ویژه هوابرد) و قرارگاه شمال غرب ارتش ۸ مهر سال ۶۴ در منطقه سرسول کلاشین شمال عراق به شهادت رسید.