تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) در دیدار رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: باید افرادی که در زمینه حفظ محیط زیست به صورت مردمی و داوطلبانه تلاش می‌کنند مورد تشویق قرار بگیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) در دیدار خانم شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست کشور با بیان اینکه برخی افراد در زمان حضور در دامان طبیعت به زیبایی‌های طبیعت ضربه می‌زنند و به ابعاد مختلف طبیعت آسیب می‌رسانند گفت: باید عموم مردم با آینده نگری از طبیعت استفاده کنند.

آیت الله سید محمد سعیدی افزود: خیلی از مردم زمانی که در طبیعت حاضر می‌شوند به طبیعت آسیبی نمی‌رسانند بلکه کوه و جنگل و مناطق حفاظت شده را از آلودگی‌ها پاک می‌کنند که این نحوه برخورد باید مورد تشویق قرار بگیرد.

وی به ضرورت و اهمیت نقش آموزش اشاره کرد و افزود: باید اطلاعات و معلومات مردم و آموزش همگانی را در زمینه حفظ و صیانت از طبیعت افزایش داد و از سوی دیگر مجریان قانون هم باید قوانین را با قوت اجرایی کنند تا طبیعت از آسیب‌ها مصون باقی بماند.