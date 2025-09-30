پخش زنده
فهرست پرفروشترین کتابهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهریور ۱۴۰۴ منتشر شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فهرست کتابهای پرفروش خود در شهریور ۱۴۰۴ را اعلام کرد. این فهرست شامل آثاری متنوع از نویسندگان ایرانی و خارجی است که در سامانه «دیجیکانون»، فروشگاههای محصولات فرهنگی و هنری کانون و سایر فروشگاههای معتبر عرضه شدهاند.
از جمله کتابهای پرفروش میتوان به «قرمز و مشکی» نوشته توریبون اگنر با ترجمه سوسن کاویانی، «کتاب توکا» اثر عباس نمینیشریف، «جادوگر بیکار» نوشته جانی رُداری با ترجمه مهناز صدری، «شکارچیان شگفتآور» اثر آنجلا ویلکز با ترجمه محمدحسن بنکدار، «افسانه کچل کفترباز» نوشته لیسا جمیله برجسته، «ماهیگیر و بهار» اثر مژگان کلهر، «دعاهای زمینی پدربزرگ» نوشته داگلاس وود با ترجمه حسین ابراهیمی، «دو طوطی» بر اساس داستانی از مثنوی مولوی با بازآفرینی راشین خیریه، «موشی و هیچی» اثر جعفر توزندهجانی و «سفر به دور دنیا» نوشته اریک کارل با ترجمه مجید عمیق اشاره کرد.
همچنین کتابهای «غول آرزوها» و «غول تشنه» اثر عباس قدیرمحسنی، «بازی با انگشتها» نوشته مصطفی رحماندوست، «بابا برفی» اثر جبار باغچهبان، «گل اومد بهار اومد» نوشته منوچهر نیستانی، «کلاه کیه؟» اثر مجید راستی، «لطفا بگو لطفا» نوشته مو ویلمز، «ضحاک» از مجموعه «یک پاورقی» نوشته محمد گودرزیدهریزی و امیرحسین زنجانبر، «گرگ بزرگ، گرگ کوچک» اثر ندین برونکم با ترجمه محبوبه عسگری، «گرگ جوان» نوشته محمود بَرآبادی، «در جستوجوی خدا» و «کلوچههای خدا» اثر کلر ژوبرت در این فهرست جای دارند.
آثاری، چون «رویای گردآفرید» نوشته مینو کریمزاده از مجموعه داستانهای شاهنامه، «پرواز وارونه» سروده خوزه آنتونیو تاسی اِس با ترجمه مریم محسنیان، «یک هفته پر از شنبه» نوشته پاول مار با ترجمه مهدی شهشهانی، «خانه حاج رحیم آقا کجاست؟» اثر پرویز کلانتری، «شش شاگرد تازه» نوشته فرانتس براندنبرگ با ترجمه وحید نیکخواهآزاد، «برای همیشه کاکوتی» اثر زهرا زرگر، «سلام بر جنگل» نوشته اعظم بزرگی، «مهمانهای ناخوانده» اثر فریده فرجام، «دو پرندهی قشنگ» نوشته فریبرز لرستانی، «بیمارستان برفی» اثر محمدرضا شمس، «کلاغها» نوشته نادر ابراهیمی و «جزیره هزار داستان» اثر ادوارد پَکارد با ترجمه شهیندخت بهزادی نیز در میان پرفروشها دیده میشوند.
بررسی این فهرست نشان میدهد کلر ژوبرت با کتابهای «در جستوجوی خدا» و «کلوچههای خدا» و عباس قدیرمحسنی با آثار «غول آرزوها» و «غول تشنه» در صدر نویسندگان پرفروش کانون قرار دارند.
علاقهمندان میتوانند این کتابها را از طریق سامانه «دیجیکانون» به نشانی www.digikanoon.ir، فروشگاههای کانون پرورش فکری و دیگر فروشگاههای معتبر تهیه کنند.
کانون پرورش فکری هر ماه فهرست پرفروشترین کتابهای خود را منتشر میکند. آثار کلر ژوبرت و عباس قدیرمحسنی در ماههای اخیر همواره در صدر این فهرست بودهاند و نقش مهمی در ترویج کتابخوانی میان کودکان و نوجوانان دارند.