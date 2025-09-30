به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،همزمان با سال تحصیلی جدید، ۵۵۰ بسته لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند شهرستان پاسارگاد اهدا شد.

این بسته‌ها شامل کیف، دفتر، مداد، تراش، پاک کن، خودکار، کلاسور، جامدادی و کفش به ارزش بیش از ۵۸۰ میلیون تومان بود که به دانش آموزان شهرستان پاسارگاد اهدا شد.