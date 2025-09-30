به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ هشتم مهر ماه روز بزرگداشت عارف و شاعر بزرگ ایرانی، جلال الدین محمد بلخی مشهور به مولوی است.

مولوی از بزرگترین شعرا و عرفای گرانقدر است که در سال ۵۸۶ هجری شمسی به دنیا آمد. شهرت وی به عنوان چهره‌ای درخشان و برجسته در تاریخ مشاهیر جهان بدان سبب است که وی گذشته از وقوف کامل به علوم گوناگون، عارفی دل آگاه، شاعری درد آشنا و اندیشه وری پویاست که آدمیان را از طریق بی ارزش شمردن پدیده‌های عینی و ذهنی این جهان به جستجوی کمال و آرام و قرار فرا می‌خواند. او در علم عرفان و سلوک سابقه‌ای دیرین داشت و میانۀ خوشی با قیل وقال و بحث و جدال نداشت و علم و معرفت حقیقی را در سلوک باطنی می‌دانست و نه در مباحثات و مناقشات کلامی و لفظ.

مولوی در آستانه ۴۰ سالگی مردی به تمام معنی عارف و دانشمند دوران خود بود و مریدان و عامه مردم از وجود او بهره‌ها می‌بردند تا اینکه قلندری گمنام و ژنده پوش به نام شمس تبریزی به قونیه آمد و با مولانا برخورد کرد و آفتاب دیدارش قلب و روح مولانا را بگداخت و شیداییش کرد.

او در سال ۶۵۲ هجری شمسی در شهر قونیه رخ در نقاب خاک کشید. آرامگاه مولوی در قونیه زیارتگاه دوست داران شعر، عرفان و هنر است.

بخشی از بیانات رهبر اندیشمند انقلاب اسلامی که ارجاعات و استنادات ایشان است به داستان‎ها و شعر‌های مثنوی معنوی که بار‌ها و بار‌ها در طی سخنان ایشان و بعضا با ذکر نام شاعر اتفاق افتاده است؛ این حوزه، حوزۀ گسترده‎ای است و وقت و بررسی گسترده و مفصلی را می ‎طلبد.

مثلا ایشان در دیدار با جمعی از شاعران نظر خود و شهید مطهری را در رابطه با مثنوی مولوی این‌گونه تبیین می‌نمایند: یک بخش مهمى از شعر آئینى ما می‌تواند متوجه مسائل عرفانى و معنوى بشود؛ و این هم یک دریاى عظیمى است. شعر مولوى را شما ببینید. اگر فرض کنید کسى به دیوان شمس به خاطر زبان مخصوص و حالت مخصوصش دسترسى نداشته باشد که خیلى از ما‌ها دسترسى نداریم و اگر آن را کسى یک قدرى دوردست بداند، مثنوى، مثنوى؛ که خودش می‌گوید: و هو اصول اصول اصول الدین. واقعاً اعتقاد من هم همین است. یک وقتى مرحوم آقاى مطهرى از من پرسیدند نظر شما راجع به مثنوى چیست، همین را گفتم. گفتم به نظر من مثنوى همین است که خودش گفته: و هو اصول .... ایشان گفت کاملاً درست است، من هم عقیده‌ام همین است.

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی همچنین در جای دیگر درباره مولانا و تاثیر سروده‌های این شاعر فرمودند: مولویدر مثنوی قضیه‌یی را نقل می‌کند و می‌گوید در یک شهر کافرنشین، محله‌ی مسلمان‌نشینی بود. دختری از خانواده‌ی مسیحی، عشق اسلام در دلش افتاد و عاشق اسلام شد. او خواست مسلمان بشود، اما پدر و مادر مانع بودند. به پدر و مادر و خانواده اعتنایی نمی‌کرد و به کلیسا هم دیگر نمی‌رفت. پدرِ مسیحی، ماند که در کار این دختر چه بکند. مؤذن مسلمانی، تازه به آن محل آمده بود و با صوت ناهنجاری اذان می‌گفت. این مسیحی رفت به این مؤذن بدصدا پول داد و گفت با صدای بلند اذان بگو؛ آن مؤذن هم با صدای بلند اذن گفت. این دختر در خانه نشسته بود، یک وقت دید صدای ناهنجار منحوسی بلند شد. گفت این چیست؟ پدر گفت چیزی نیست، این مؤذن مسلمانهاست که دارد اذان می‌گوید. گفت عجب! مسلمان‌ها این‌طوریند؟ نتیجتاً عشق اسلام از دل او رفت.

ایشان سپس متذکر شدند: خدا می‌داند که از اول انقلاب، من در موارد متعددی به یاد این داستان افتاده‌ام و تنم لرزیده است. ما باید مواظب این جهت باشیم؛ مبادا آن مؤذن بدصدایی باشیم که دل‌ها و عشق‌ها و شوق‌ها و عواطف و کشش‌های به اسلام را که امروز زیاد هم هست با عمل نسنجیده و با کار بد خودمان، تبدیل به نفرت بکنیم.

آیت الله خامنه خاطر نشان کردند: مولوی این داستان را در کتاب مثنوی نقل می‌کند. این کتاب، کتاب پُرحکمتی است. این هم یک حکمت است که واقعیت دارد.

این، آن چیزی است که گذشتگان ما لااقل به این شدت دچار آن نبودند؛ اما من و شما دچار آن هستیم و من بیشتر از شما دچارم. هر کس که در این نظام فعالتر و بارزتر است، بیشتر دچار این قضیه است. باید در رفتار خودمان، در کردار خودمان، در گفتار خودمان، در سلوک خودمان مواظب باشیم که این‌طوری نشود.

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی همچنین در جایی دیگر با اشاره به اشعار مولانا می‌فرمایند:

مولوی تمثیل خوبی دارد. او می‌گوید: آبی که خلایق از آن استفاده می‌کنند، خودشان را پاک و باطراوت و پاکیزه می‌کنند و کلاً به وجود پاکیزگی می‌دهد؛ اما خود این آب هم به پاکیزه شدن احتیاج دارد. آن کسی که آن آب را پاکیزه می‌کند، همان قوّه‌ی فرونهاده‌ی در خلقت الهی است که او را بالا می‌کشد و به ابر و باران و آب خالص و پاک و طاهر تبدیلش می‌کند و دوباره به پایین برمی‌گرداند. همان آب قبلی است؛ منتها پاک شده. به برکت عروج و علوّ و تبدیل شدن و استحاله، یک گردونه‌ی تصفیه و تزکیه‌یی در آن هست. مولوی می‌گوید: هر اهل معرفتی هم اگر این استحاله و عروجِ گاهگاهی را نداشته باشد، هرچند که خود، وسیله‌ی پاکی و طهارت و نزاهت و زیبایی و آراستگی دیگران می‌شود؛ اما این سرمایه‌ها را خودش بتدریج از دست می‌دهد.

تبیین اشعار مولانا در کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی خود حاوی آموزه‌های بسیاری است که نیاز به صرف زمان و دقت نظر دارد.