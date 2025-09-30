به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس تصاویری از نسخه‌ای نفیس از مثنوی معنوی مولوی را در سایت رسمی خود به نمایش گذاشت. این نسخه با شماره ۴۳۲ در گنجینه کتابخانه مجلس نگهداری می‌شود و در جلد دوم فهرست کتابخانه، صفحه ۲۵۲ معرفی شده است.

نسخه یادشده به خط نستعلیق محمد داوری، خوشنویس، نقاش و ادیب برجسته دوره قاجار و فرزند وصال شیرازی، نگارش یافته و تاریخ ۱۲۸۰ و ۱۲۸۱ قمری را بر خود دارد. مرحوم یوسف اعتصامی، پدر پروین اعتصامی، این نسخه را به دلیل حسن خط، تذهیب و تزئینات زیبا و جلد نفیس، یکی از نسخ نادره و ارزشمند توصیف کرده است.



این اثر دارای دو صفحه دیباچه با سه دایره زرین به خط نسخ، شش سرلوح ممتاز، حواشی مرصع‌سازی‌شده در دو ورق اول، صفحاتی با شش ستون و ۳۳ سطر مجدول، تزئینات کمند، عنوان‌هایی با لاجورد، شنگرف، آب طلا، سفیدآب و سبز و جلد روغنی دورو با دو مجلس تصویر است.



کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس پیش‌تر نیز تصاویری از نسخه‌های خطی نفیس را در سایت خود منتشر کرده است. این اقدام در راستای معرفی گنجینه‌های فرهنگی و ترویج مطالعه آثار ادبی کهن ایران انجام می‌شود و مورد توجه پژوهشگران و علاقه‌مندان به ادبیات قرار دارد.