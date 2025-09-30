پخش زنده
فرماندار نهاوند گفت: نظارت مستمر بر بازار و مقابله با گرانفروشی اولویت اصلی ستاد تنظیم بازار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، با مصوبه ستاد تنظیم بازار شهرستان نهاوند فعالیت گروههای نظارت وبازرسی بر فعالیت بازار افزایش یافته وطرح نظارت بر بازار بصورت هفتگی در سطح شهرستان نهاوند اعم از بازار نهاوند فروشگاههای عرضه اقلام اساسی در شهرهای فیروزان وگیان وبرزول انجام می شود.
فرماندار نهاوند می گوید سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ فقره پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی تشکیل شده که ارزش ریالی جریمه نقدی این تعداد از پزرونده بیش از ۵ میلیارد تومان بوده است.
بیرانوند افزود: امسال هم در ۶ ماهه اول سال بیش از ۵۰۰ پرونده تخلف تشکیل شده که بیش از ۹۰ درصد آنها منجر به صدور رای شدهاند.
فرماندار نهاوند افزود: با هر گونه گرانفروشی، کم فروشی و احتکار به شدت بر خورد میشود.
وی گفت: در این مرحله از نظارتها در مرحله اول تذکر ودر مراحل بعدی منجر به نصب بنر وپلمپ واحد اقدام میشود.
بیرانوند گفت: تا کنون ۲ گروه بازرسی متشکل از اداره صمت ،اتاق اصناف ، نیروی انتظامی، دادستانی ، فرمانداری وجهاد کشاورزی موظف به حضور مستمر در بازار بودهاند که این تعداد به ۴ گروه افزایش مییابد