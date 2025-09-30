معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی گفت: وجود چنین بازارچه‌هایی کمک به اقتصاد هویت بنیان و‌رونق بخشیدن به بازار صنایع دستی است تا هویت اصلی سیستان وبلوچستان را از این طریق معرفی نماییم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مریم جلالی در مراسم راه اندازی بازارچه دائمی صنایع دستی در کارونسرای ملک زاهدان افزود: همگرایی همه دستگاهها برای ساخت ایرانی با عناصر هویتی مهم و اثر گذار است . یکی از محاسن صنایع دستی ارتباط داشتن با صنایع خلاق است و ارتباطات فرهنگی بخصوص با کشورهای همسایه که سلیقه قصه و ریشه مشترک با انها داریم می تواند کمک زیادی به دیپلماسی فرهنگی نماید.

وی گفت: امیدواریم با سرمایه گذاری های لازم بتوانیم زنجیره صنایع دستی در عرصه های لباس، خوراک، موسیقی و اداب رسوم‌وفرهنگ باکشورهای همجوار را ایجاد نماییم

کشورهای همسایه مانند پاکستان افغانستان هند و حتی کشورهای اسیای میانه مشتاق محصولات هویتی ایران هستند و‌در زمینه های اموزش و صادرات ما می توانیم تبادلات لازم با این کشورها را داشته باشیم.