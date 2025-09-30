پخش زنده
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیتهای گسترده معدنی ایران، بر ضرورت ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، طهماسبی در چهاردهمین همایش و نمایشگاه بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری درمعدن و صنایع معدنی (ماینکس ۲۰۲۵)، با تقدیر از برگزارکنندگان این رویداد، اظهار کرد: ایران با برخورداری از ذخایر متنوع کانیهای فلزی و غیرفلزی، فرصتهای کمنظیری برای سرمایهگذاری فراهم کرده است؛ اما تحقق این ظرفیتها نیازمند زیرساختهایی از جمله تأمین انرژی، توسعه خطوط ریلی، تسهیل مقررات صادراتی و بهرهگیری از فناوریهای روز دنیاست.
طهماسبی با اشاره به نقش دولت و بخش خصوصی در ایجاد این زیرساختها افزود: رقابت امروز در حوزه معدن متعلق به کشورهایی است که پیشرفتهترین فناوری و بالاترین بهرهوری را در اختیار دارند؛ بنابراین استفاده از فناوریهای نوین و کاهش مصرف انرژی در فرآوری مواد معدنی، ضرورتی انکارناپذیر است.
وی همچنین درخصوص اصلاح و بازنگری قانون معادن گفت: مجلس آماده شنیدن نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی، خانه معدن، اتاق بازرگانی و سایر تشکلهاست تا قانونی کارآمد در حمایت از سرمایهگذاری در این بخش تدوین شود.
نماینده مجلس با اشاره به مشکلات سیاستگذاریهای کلان و نقش ناکارآمدیها در کاهش موفقیتها، بر لزوم توجه به برنامه و بودجه سالانه دولت برای حمایت از بخش معدن تأکید کرد.
همچنین وی با انتقاد از برخی مقررات دستوپاگیر حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، بر ایجاد تعادل و تعامل میان دغدغههای زیستمحیطی و نیازهای معدن تأکید کرد تا فرصتهای جذب سرمایه از دست نرود.
طهماسبی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری دولت، مجلس و بخش خصوصی، انگیزه و اعتماد سرمایهگذاران برای ورود به بخش معدن و صنایع معدنی بیش از پیش تقویت شده و شاهد رونق گستردهتری در این حوزه باشیم.