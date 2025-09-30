با حضور سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور ساختمان خیرساز خانه کودک و نوجوان محبت تیران به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس سازمان بهزیستی کشور در آیین بهره برداری از این ساختمان گفت: خانه محبت تیران با کمک بیش از ۴۰ میلیارد تومانی خیران در زمینی به مساحت ۸ هزار متر مربع و زیربنای ۱۵۰۰ متر مربع ساخته شده است.

سیدجواد حسینی، ۶۶۷ خانه کودک و نوجوان را در سراسر کشور فعال دانست وافزود: بیش از ۹ هزار فرزند از شیرخوارگی تا ۱۸ سالگی در این خانه‌ها زندگی می‌کنند.

وی گفت: این فرزندان از نوزادی تا ازدواج و اشتغال تحت حمایت بهزیستی هستند و در تلاش هستیم هرساله شرایط و تسهیلات اشتغالزایی را برای جامعه هدف مهیا کنیم.