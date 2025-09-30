پخش زنده
کارشناس هواشناسی گفت: طی سه روز آینده شاهد وزش باد نسبتا شدید و در پارهای نقاط گرد و خاک در استان قم خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: امروز آسمان صاف در برخی ساعات همراه با وزش ملایم باد خواهد بود.
مرتضی صبوری افزود: از فردا تا پایان روز جمعه شاهد وزش باد نسبتا شدید و در پارهای نقاط گرد و خاک خواهیم بود.
وی افزود: فردا وزش باد نسبتا شدید در اوایل شب و در روزهای پنج شنبه و جمعه در بعداز ظهر خواهد بود.
کارشناس هواشناسی از کاهش محسوس دما طی روزهای آینده خبر داد و گفت: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۳۵ درجه، فردا ۳۳ درجه و روز پنجشنبه ۳۰ درجه سانتیگراد است.