روابط عمومی مرکز بهداشت کیش اعلام کرد: خدمات رایگان بهداشتی گرامیداشت روز جهانی قلب و هفته ملی سالمند از ۹ تا ۱۶ مهر ارائه میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی مرکز بهداشت کیش اعلام کرد: افراد بالای ۶۰ سال برای بهرهمندی از خدمات رایگان، به نزدیکترین مراکز و پایگاههای بهداشتی محل زندگی خود مراجعه کنند.
متقاضیان میتوانند از نهم تا شانزدهم مهر به جز روزهای پنجشنبه و جمعه برای تشکیل پرونده الکترونیک سلامت، انجام آزمایشات پایه شامل سنجش قند خون و چربی خون، پایش وضعیت فیزیکی شامل اندازهگیری فشار خون و نمایه توده بدنی (BMI)، ارزیابی تخصصی خطر با بررسی و تعیین خطر احتمالی بیماریهای قلبی و عروقی، مشاوره تغذیه و دریافت راهنماییهای لازم برای رژیم غذایی متناسب با سن و وضعیت سلامتی، مشاوره روان و خدمات مشاورهای برای حفظ سلامت روان و کاهش استرس، ویزیت پزشک و معاینه و بررسی عمومی توسط پزشک مرکز بهداشت کیش مراجعه کنند.
غربالگری سرطان روده بزرگ کولورکتال برای افراد ۵۰ تا ۶۹ سال ارائه میشود.
مراجعه کنندگان برای انجام دقیق آزمایش ها، ناشتا و حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح به مراکز بهداشتی مراجعه کنند.