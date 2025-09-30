به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی مرکز بهداشت کیش اعلام کرد: افراد بالای ۶۰ سال برای بهره‌مندی از خدمات رایگان، به نزدیک‌ترین مراکز و پایگاه‌های بهداشتی محل زندگی خود مراجعه کنند.

متقاضیان می‌توانند از نهم تا شانزدهم مهر به جز روز‌های پنجشنبه و جمعه برای تشکیل پرونده الکترونیک سلامت، انجام آزمایشات پایه شامل سنجش قند خون و چربی خون، پایش وضعیت فیزیکی شامل اندازه‌گیری فشار خون و نمایه توده بدنی (BMI)، ارزیابی تخصصی خطر با بررسی و تعیین خطر احتمالی بیماری‌های قلبی و عروقی، مشاوره تغذیه و دریافت راهنمایی‌های لازم برای رژیم غذایی متناسب با سن و وضعیت سلامتی، مشاوره روان و خدمات مشاوره‌ای برای حفظ سلامت روان و کاهش استرس، ویزیت پزشک و معاینه و بررسی عمومی توسط پزشک مرکز بهداشت کیش مراجعه کنند.

غربالگری سرطان روده بزرگ کولورکتال برای افراد ۵۰ تا ۶۹ سال ارائه می‌شود.

مراجعه کنندگان برای انجام دقیق آزمایش ها، ناشتا و حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح به مراکز بهداشتی مراجعه کنند.