مراسم جشن بزرگ داوران و رونمایی از لباس داوری فصل ۱۴۰۵_۱۴۰۴ لیگهای فوتبال کشور در سالن آمفیتئاتر مرکز ملی فوتبال برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم جشن بزرگ داوران فوتبال ایران و رونمایی از البسه داوران فوتبال کشور در فصل جاری، صبح امروز به میزبانی سالن آمفیتئاتر مرکز ملی فوتبال ایران و با حضور پرشور پیشکسوتان داوری برگزار شد.
در این مراسم مهدی تاج رئیس فدراسیون، مدیران شرکت نفت پارس (حامی داوران فوتبال ایران) حیدر بهاروند، نایب رئیس دوم فدراسیون و رئیس سازمان لیگ، هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون، طهمورث حیدری و فریده شجاعی اعضای هیأترئیسه فدراسیون، دانیال مرادی رئیس دپارتمان داوری فدراسیون، محمدرضا کشوریفرد، دبیر سازمان لیگ، اعضای کمیته داوران، مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان، اعضای تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال بانوان، رضا نقیپور، مدیر تیم ملی فوتبال امید، جمعی از داوران، روسای هیاتهای استانی و مدیران باشگاهها حضور داشتند.