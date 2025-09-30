پخش زنده
دانشگاه علوم پزشکی یزد نسبت به فعالیت افراد و مراکز غیرمجاز مداخلهگر در امور پزشکی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ،دانشگاه علوم پزشکی یزد در اطلاعیهای نسبت به فعالیت افراد و مراکز غیرمجاز مداخلهگر در امور پزشکی از جمله مراکز زیبایی، ترک اعتیاد با داروهای گیاهی، درمان بیماریها با طب سنتی و داروهای گیاهی مانند دیابت، چاقی و لاغری، پروستات و سایر موارد هشدار داد.
این دانشگاه اعلام کرد: فعالیت چنین مراکزی فاقد هرگونه مجوز قانونی است و میتواند سلامت مردم را بهشدت به خطر بیندازد. تنها مراکز دارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مجاز به ارائه خدمات درمانی و زیبایی هستند.
همچنین به مدیران سایتها و کانالهای اطلاعرسانی استان یزد تأکید شد که پیش از هرگونه تبلیغات در این حوزه، استعلام و کسب نظر موافق را از کارشناسان اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد به شماره ۳۱۴۶۲۲۱۸ انجام دهند.