به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان باشت گفت:به مناسبت هفته دفاع مقدس وبه همت بسیج سازندگی، قرارگاه اقتصادمقاومتی، نمایشگاه اسوه ناحیه مقاومت بسیج این شهرستان در فاطمیه باشت برپا شد.

سرهنگ بیژن شریفی بابیان اینکه نمایشگاه اسوه باحضور بسیجیان نواحی و پایگاه‌های مقاومت شهرستان برپا شد افزود: در این نمایشگاه دست ساخته‌ها وتولیدات خانگی بسیجیان که ازخدمات تسهیلاتی بسیج سازندگی استفاده کرده‌اند و عملکرد یک ساله آنان به نمایش گذاشته شده است.

وی اضافه کرد: این نمایشگاه به مدت سه روز در فاطمیه باشت دایر است.