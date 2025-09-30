پخش زنده
نمایشگاه فرصتهای گردشگری و صنایع دستی چابهار و بنای تاریخی تلگرافخانه در شهرستان چابهار افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستانهای چابهار و دشتیاری گفت: در این نمایشگاه مجموعهای متنوع از صنایع دستی بانوان هنرمند، از جمله سوزندوزیهای بلوچی، حصیربافی، زیورآلات سنتی و دیگر محصولات بومی به نمایش گذاشته شد.
خیرالنساء امیری گفت: ظرفیتهای گردشگری منطقه شامل جاذبههای طبیعی، تاریخی و دریایی سواحل مَکُران، در قالب بستههای گردشگری متنوع معرفی شد.
وی بر اهمیت توسعه گردشگری در چابهار تأکید کرد و حمایت از هنرمندان و کارآفرینان محلی را عامل مهمی در ایجاد اشتغال پایدار، رونق اقتصادی و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی دانست.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستانهای چابهار و دشتیاری برگزاری چنین نمایشگاههایی را فرصتی برای معرفی ظرفیتهای مغفولمانده منطقه و تقویت پیوندهای فرهنگی میان استانها و کشورها عنوان کردند.
این نمایشگاه به مدت یک هفته برای بازدید عموم دایر است و علاقهمندان میتوانند ضمن بازدید از تازهترین تولیدات هنرمندان محلی، با جاذبههای گردشگری سواحل مکران از نزدیک آشنا شوند.