همایش شعر لالهها و واژهها به همراه رونمایی از ۲ کتاب دفاع مقدس در بوانات برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،همایش شعر لالهها و واژهها با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای شهدا و مسوولان در تالار پرنیان بوانات برگزار شد و ۶ شاعر این شهرستان اشعار خود را با موضوع دفاع مقدس قرائت کردند.
در پایان مراسم از ۲ جلد کتاب، "بوانات در دفاع مقدس" و "زیر زمین قنادی" نوشته آقایان برزگر و بهمنی نیز رونمایی شد.
شهرستان بوانات در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.