دوره های آموزشی خیاطی و کیف دوزی برای بانوان به همت مرکز فنی و حرفه ای و کمیته امداد در روستاهای شهرستان کبودراهنگ در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روستای اکنلو روستایی خوش آب و هوای در ۸۵ کیلومتری کبودراهنگ قراردارد. در این روستا به همت فنی و حرفه ای شهرستان کبودراهنگ و کمیته امداد شیرین سو کلاس های آموزش کیف دوزی با هدف توانمندیهای سازی بانوان روستا برگزار شده است.

کریمی مدیر فنی و حرفه ای شهرستان کبودراهنگ گفت: این کلاس ها طی ۱۷۵ ساعت و با شرکت ۴۰ نفر از بانوان روستا برگزار شد

وی افزود: از ابتدای سال مرکز فنی وحرفه ای ۸ دوره اموزشی با شرکت ۱۴۰ نفر در روستاهای شهرستان کبودراهنگ شرکت کرده اند که بعد از اتمام دوره و انجام آزمون به قبول شدگان مدرک فنی وحرفه ای اعطا می‌شود که می‌توانند از تسهیلات اشتغالزایی بهره مند شوند

در شش ماه نخست سال بیش از ۱۲۰۰ نفر در دوره های دولتی و خصوصی مرکز فنی وحرفه ای شهرستان کبودراهنگ شرکت کرده اند.