بر اثر حمله تروریستی به یک مقر ارتش پاکستان در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان این کشور دهها نفر کشته و زخمی شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»، یک خودروی بمبگذاریشده به همراه یک عامل انتحاری در مقابل مقر نیروهای مرزبانی ارتش پاکستان (FC) در منطقۀ «حالی رود» شهر کویته منفجر شد و پس از آن چند مهاجم مسلح تلاش کردند وارد ساختمان شوند که با واکنش سریع نیروهای امنیتی روبهرو شدند.
منابع خبری به نقل از نیروهای امنیتی این کشور اعلام کردند: در جریان درگیری نیروهای امنیتی با این عناصر مهاجم، دستکم ۶ تروریست تحت حمایت هند به هلاکت رسیدند.
داون نیوز در گزارش خود افزود: در این حمله ۱۰ نفر جان خود را از دست دادند و ۳۲ نفر دیگر زخمی شدند که حال چند تن از آنان وخیم گزارش شده است. زخمیها به بیمارستانهای شهر کویته منتقل شدهاند.
«آصف علی زرداری» رئیس جمهور ، « شهباز شریف »نخستوزیر و «محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان در بیانیه های مجزا با محکوم کردن این حادثه، تاکید کردند که نیروهای امنیتی با «شجاعت نقشه تروریستها را ناکام گذاشتند» و عزم جدی خود برای دفاع از امنیت کشور و ریشهکن کردن تروریسم را نشان دادند.