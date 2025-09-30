به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد آیینی ضمن تقدیر از همراهی هتل داران منطقه در جنگ ۱۲ روزه گفت: مدیریت شهری با هدف تثبیت حقوق بهره‌برداران، در حال اجرای سیاست واگذاری املاک دارای سرقفلی به صورت اقساطی است که پیشنهاد پرداخت ۲۴ ماهه در حال بررسی بوده و تاکنون با پرداخت ۱۲ ماهه موافقت شده است که این اقدام در راستای کاهش فشار مالی و تعیین تکلیف نهایی املاک انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تسهیل در صدور مجوز تعمیرات غیر اساسی، نصب تابلوها و تغییر کاربری‌ها در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد ؛ گفت: احداث هتل‌ها با طراحی پارکینگ‌های زیرزمینی و با قابلیت تبدیل به پناهگاه در مواقع بحرانی، مورد حمایت ویژه شهرداری است.

محمد آیینی با اشاره به همراهی معاونت شهرسازی منطقه با سرمایه‌گذاران و شهروندان در چارچوب ضوابط قانونی گفت: بهبود شاخص‌های ساخت‌وساز در منطقه با وجود شرایط خاص، افزایش آمار صدور پروانه و پایان‌کار نسبت به سال گذشته، نشان‌دهنده اعتماد بخش خصوصی به سیاست‌های جدید شهرداری و بهبود فضای سرمایه‌گذاری در منطقه است.

گام بلند شهرداری تهران برای تفکیک پسماند

محسن قضاتلو مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری تهران نیز در این نشست از برنامه‌های جدیدی برای تفکیک پسماند از مبدا با هدف ارتقاء فرهنگ شهروندی کاهش آلودگی و بهبود کیفیت زیست‌محیطی خبر داد.

وی افزود : با وجود حدود ۵۰ هزار مخزن زباله در سطح شهر و تخلیه مکرر آن‌ها (۳ تا ۵ بار در روز) باز هم موجب آلودگی های زیست محیطی شهری شده است و حذف کامل مخازن به دلیل وابستگی شهروندان، نیازمند فرهنگ‌سازی و مشارکت عمومی است.

وی بر ضرورت مشارکت شهروندان و اصناف به ویژه هتل داران در اجرای موفق این طرح تاکید کرد و گفت : فرهنگ‌سازی در زمینه تفکیک زباله و تغییر سبک زندگی شهری تنها با همراهی عمومی امکان‌پذیر خواهد بود.

قضاتلو گفت: بر اساس گزارش آمار شهریورماه، روزانه ۲۴۱ تن زباله در منطقه ۱۲ جمع‌آوری شده که ۳۴٪ آن در روز و ۶۶٪ در شب انجام می‌شود و این حجم بالا نشان‌دهنده ضرورت مدیریت دقیق‌تر و تفکیک اصولی پسماند است.

وی در پایان گفت: شهرداری تهران تفاهم‌نامه‌های ساده و قابل اجرا با اصناف در قالب فرم های یک‌صفحه‌ای طراحی کرده تا اصناف بتوانند بدون پیچیدگی حقوقی وارد همکاری شوند و پس از امضا، و تحویل مخازن به هتل ها و مهمان پذیران، پیمانکاران موظف به جمع‌آوری تفکیکی پسماند خواهند بود.

در ادامه مرتضی مرادی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۲ نیز گفت : آمار جمعیتی ۲۸۰ هزار نفر ساکن و تردد حدود ۱.۵ میلیون نفر در روز در منطقه ۱۲ نشان دهنده ضرورت هماهنگی بین تمامی ارکان اجرایی در مدیریت پسماند و بحث پاکیزگی معابر منطقه است، هتل داران و میهمان پذیران می توانند در تفکیک پسماند و کاهش آلودگی های محیط زیستی مشارکت ویژه ای داشته باشند.

در پایان هر یک از هتل داران منطقه ۱۲ به بیان مشکلات و درخواست های خود در حوزه شهری پرداختند.