افتتاح نمایشگاه گروهی عکاسی «فاینآرت»
نمایشگاه گروهی عکاسی «فاینآرت» با حضور ۲۲۰ اثر هنری از ۱۷۱ هنرمند از جمله عباس کیارستمی، مجتبی آقایی، کورش ادیم و ... با گالریگردانی محمدعلی سعیدی، در کافهگالری و راهروی اقوام برج آزادی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، در این رویداد هنری، آثار عکاسی برجستهترین هنرمندان از جمله عباس کیارستمی، کورش ادیم، تورج اصلانی، فرشته دیانت، سیفالله صمدیان، مجتبی آقایی، امیر اصغرزاده، مریم امیری، امیرفرهاد بخشی، مجید حجتی، مرتضی حسنی، مهدی حمیدی پارسا، پژمان دادخواه، حسن رجبینژاد، مصطفی سپهوند، محمدعلی سعیدی، کامران شریفی، ناصر شاکری، سعید صادقی، ابراهیم صافی، مرتضی صدیقیفرد، صمد قربانزاده، کیوان کهریزی، مهرداد مرادی، محمدرضا مرتضویفر، محمود مروتی، مجید ناگهی و بهمن نامورمطلق به نمایش گذاشته شده است.
این نمایشگاه که با بهرهگیری از شیوههایی، چون دخل و تصرف در عکس، کلاژ و استفاده از تکنیکهای خلاقانه برگزار میشود، همهروزه به جز شنبهها تا ۱۵ مهرماه از ساعت ۹ تا ۱۸ پذیرای علاقهمندان است.