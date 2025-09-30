افتتاح نمایشگاه گروهی عکاسی «فاین‌آرت»

نمایشگاه گروهی عکاسی «فاین‌آرت» با حضور ۲۲۰ اثر هنری از ۱۷۱ هنرمند از جمله عباس کیارستمی، مجتبی آقایی، کورش ادیم و ... با گالری‌گردانی محمدعلی سعیدی، در کافه‌گالری و راهروی اقوام برج آزادی افتتاح شد.