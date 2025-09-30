\n\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062f\u0631 \u06af\u0627\u0647\u0634\u0645\u0627\u0631 \u0631\u0633\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0641\u062a\u0645 \u0648 \u0647\u0634\u062a\u0645 \u0645\u0647\u0631\u0645\u0627\u0647\u060c \u0631\u0648\u0632 \u0645\u0644\u06cc \u0628\u0632\u0631\u06af\u062f\u0627\u0634\u062a \u0634\u0645\u0633 \u0648 \u0645\u0648\u0644\u0648\u06cc \u0646\u0627\u0645\u200c\u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a .\n\u0639\u0637\u06cc\u0647 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f\u061b\n\n\n\n\n\n\u00a0\n