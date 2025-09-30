شاخص کل بورس امروز با افزایش بیش از ۳۴ هزار واحدی معادل ۱ و ۲۸ صدم درصد به عدد ۲.۷۳۵.۱۷۴ رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با این حال شاخص کل هم‌وزن با کاهش اندک ۵۶ واحد برابر با ۷ صدم درصد روی عدد ۸۰۸ هزار و ۲۴۶ واحدی قرار گرفت.

ارزش معاملات خرد بورس در پایان روز به بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان رسید.

با وجود افزایش عرضه‌ها پس از چهار روز افزایش متوالی در شاخص هایبازار بیش از ۳۴ درصد نماد‌ها در محدوده مثبت قرار گرفتند و بیشترین ورود پول افراد حقیقی به گروه استخراج کانه‌های فلزی بود.

صندوق‌های در آمد ثابت نیز بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان خروج پول را ثبت کردند.

در مجموع حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان پول افراد حقیقی از سهام و صندوق‌های سهامی خارج شد.