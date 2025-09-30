

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در اطلاعیه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی آمده است؛ متقاضیان واردات ذرت دامی می توانند از روز چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۴ از طریق سامانه متمرکز تجارت خارجی وزارت جهاد کشاورزی با رعایت شرایط و ضوابط مربوطه برای ثبت و دریافت مجوز واردات اقدام نمایند.

اطلاعیه معاونت توسعه بازرگانی با اذعان به این که سقف قیمت ارزی از جنوب ۲۴۵ یورو در تن و از شمال ۲۴۷ یورو در تن است، تصریح می کند: سهمیه اعلامی علاوه بر سهمیه سالانه واردکنندگان و در راستای سیاست واردات با حداقل قیمت بوده و همچنین شامل کلیه واردکنندگان اعم از متقاضیان ثبت سفارش های جدید یا تمدید ثبت سفارش های سال گذشته می شود.

به گفته سید سعید راد، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی، ذخایر راهبردی کالاهای اساسی تکمیل است و نهاده های دامی نیز تا پایان سال تامین شده است.