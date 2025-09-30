



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، براساس اعلام کمیته انضباطی باشگاه فجر شهید سپاسی دو دیدار خانگی خود را باید بدون حضور تماشاگران برگزار کند که یک دیدار قطعی و یک دیدار تعلیقی خواهد بود .

با این محرومیت که به دلیل حضور بیش از ۵۰ درصدی تماشاگران در دو بازی اخیر این تیم در ورزشگاه پارس، عدم رفع نواقص ورزشگاه از جمله گواهی ایمنی استادیوم و استفاده از شیپور توسط تماشاگران منتسب رخ داده، دیدار پیش‌روی فجر شهید سپاسی شیراز مقابل استقلال خوزستان بدون حضور هواداران برگزار خواهد شد.

این رای قابل تجدید نظر است .