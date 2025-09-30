مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد: دو طرح ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و نخبگان علمی در حوزه پژوهش‌های مرتبط با دفاع مقدس در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ حرزاده گفت: دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری می‌توانند با اجرای طرح‌های پژوهشی مرتبط با شهدا و دفاع مقدس، پس از تصویب در این اداره و تأیید نهایی بنیاد، از سه تا نه ماه کسر خدمت سربازی بهره‌مند شوند. این امتیاز پس از داوری و دفاع از طرح پژوهشی اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین نخبگان عضو بنیاد ملی نخبگان کشور می‌توانند با معرفی‌نامه رسمی و اجرای طرح‌های تأییدشده، از طرح جایگزین خدمت استفاده کنند؛ به‌گونه‌ای که پس از تحویل و دفاع از طرح و طی مراحل اداری، دیگر نیازی به اعزام به خدمت نظام وظیفه نخواهند داشت.

اداره‌کل حفظ آثار استان یزد، از دانشجویان و نخبگان علاقه‌مند دعوت کرده است برای بهره‌مندی از این تسهیلات به معاونت پژوهش این اداره واقع در خیابان شهید تیمسار فلاحی مراجعه کنند.