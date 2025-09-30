به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ ­فرزند شهید نیلفروشان در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر به بهانه برگزاری اولین سالگرد شهید گفت: پدرم از ۶ سالگی آرزوی نابودی رژیم صهیونیستی و شهادت در این مسیر داشت. به گفته محمد امین نیلفروشان؛ این آرزوی پدرم برخواسته از دوران کودکی بود, که خاطراتی از زبان پدرش در دوره جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی می‌شنید. برای پدرم از کودکی جای تعجب بود که چه می‌شود رژِیمی در سرزمین اسلامی, دست به قتل و غارت بزند.

وی افزود: این انگیزه مبارزه با رژیم صهیونیستی از کودکی تا دوران جنگ تحمیلی و لحظه شهادت, همراه پدرم بود. فرزند شهید نیلفروشان در پایان گفت: پدرم در ۶ ماه پایانی عمر پربرکتشان بسیار خوشحال بودند از اینکه به امر مولای خویش به فرماندهی سپاه لبنان انتخاب شده بودند. ایشان همیشه میگفتند: من به درخواست سید حسن نصرالله و موافقت مقام معظم رهبری فرماندهی سپاه در لبنان را برعهده گرفتم که امر مولا بود.