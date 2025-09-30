به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر شرکت آب و فاضلاب شهرستان ساوه گفت: با تلاش گروه‌های امدادی، مشکل قطعی آب در برخی از نقاط شهر ساوه رفع شد.

بابک غفاری افزود: به علت بروز هوا در خط اصلی انتقال آب شهر ساوه رخ داد، بخشی از آب شرب شهروندان ساوجی قطع شد که با حضور عوامل این مجموعه تا صبح امروز مشکل بر طرف شد.

او با پوزش از مشترکان گفت: همکاران ما در غالب ۳ اکیپ و شامل ۲۰ نفر نیروی انسانی از شب گذشته تا امروز صبح، مشغول رفع مشکل شده و تا لحظاتی دیگر جریان آب وصل خواهد شد.