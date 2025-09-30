مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه از برنامه‌ریزی برای اعزام ۱۳۵۰ ورزشکار کرمانشاهی، در هر دو بخش دختران و پسران به هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حمیدرضا عزتی، در نشست شورای ورزش و تربیت بدنی استان کرمانشاه با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، با اشاره به دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان برای برگزاری هفتمین دوره مسابقات المپیاد استعدادهای برتر ورزشی در کشور گفت: به این منظور برنامه‌ریزی‌های لازم در سطح استان برای اعزام تیم‌های ورزشی استان به این مسابقات و همچنین میزبانی از ورزشکاران دیگر استانها در دو رشته ورزشی انجام شده است.

وی افزود: هدف از برگزاری این المپیاد شناسایی، جذب، پرورش و نگهداشت استعدادهای ورزشی در سطح کشور و پشتوانه سازی برای آینده تیم‌های ملی است.

مدیرکل ورزش و جوانان کرمانشاه زمان برگزاری این رویداد را از ۲۰ مهر تا سوم آبان اعلام و تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده از استان کرمانشاه ۵۲ تیم ورزشی را در هر دو بخش آقایان و بانوان در ۴۱ رشته ورزشی به این رقابت‌ها اعزام خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه حدود ۱۳۵۰ ورزشکار استان به المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور اعزام می‌شوند، افزود: در بخش دختران بیش از ۷۲۰ ورزشکار و در بخش آقایان نیز بیش از ۶۳۰ ورزشکار را به این رقابت‌ها اعزام خواهیم کرد که هزینه اعزام آنها مجموعا ۲۲ میلیارد تومان برآورد شده است.

عزتی خاطرنشان کرد: ورزشکارانی که به این مسابقات اعزام می‌شوند، دانش آموزان رده سنی زیر ۱۵ سال هستند.