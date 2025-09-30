همایش بین‌المللی شمس و مولانا با حضور جمعی از پژوهشگران و دوستداران فرهنگ و ادب در شهر خوی برگزار شد.

همایش شمس و مولانا در خوی برگزار شد

همایش شمس و مولانا در خوی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این همایش با هدف پاسداشت مقام شمس تبریزی و مولانا جلال‌الدین بلخی و بررسی ابعاد فکری و عرفانی آنان برپا شد.

در این رویداد، استادان دانشگاهی، پژوهشگران و هنرمندان با عرضه مقالات و برگزاری نشست‌های تخصصی به معرفی جایگاه این دو چهره شناس در ادبیات و عرفان اسلامی پرداختند.

خوی هر ساله با میزبانی این همایش، به یکی از کانون‌های توجه علاقه‌مندان عرفان و ادب فارسی تبدیل می‌شود.